«Вы нам не подходите»: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

SI

Sergey Ivanov

В жизни не стану устраиваться на работу к начальнику, которого интересуют не мои навыки и опыт, а умение после себя вымыть чашку и аккуратно поставить ее на полку. К такому начальнику у меня вполне определенное отношение: Он- дурак. А работать под началом дурака- унизительно.