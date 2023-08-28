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«Вы нам не подходите»: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

«Вы нам не подходите»: популярный «тест с кофейной чашкой» при приеме на работу

Необычный тест стали использовать работодатели на собеседовании при приеме на работу. Если кандидат его не проходит, шансов получить должность невелика.

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Комментарии
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с
саша
Дураки дебилковатые! А если претендент спросит: &quot;Чашку необходимо убрать или это в приличных компаниях сделает уборщица?&quot;
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12 час.
Lina Kozlova
Почему посуда не разовая?
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9 час.
SI
Sergey Ivanov
В жизни не стану устраиваться на работу к начальнику, которого интересуют не мои навыки и опыт, а умение после себя вымыть чашку и аккуратно поставить ее на полку. К такому начальнику у меня вполне определенное отношение: Он- дурак. А работать под началом дурака- унизительно.
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5 час.

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