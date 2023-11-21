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Защитник «Коламбуса» Сиверсон пропустит около 6 недель из-за травмы

Хоккеист получил повреждение косой мышцы в матче НХЛ против «Филадельфии» (2:5).  В нынешнем сезоне Дэймон Сиверсон провел 19 матчей и набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «плюс 1» и среднем игровом времени 20:54.

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