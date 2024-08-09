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Частные инвесторы в июле вложили в ценные бумаги на Мосбирже 133 млрд рублей

Частные инвесторы в июле вложили в ценные бумаги на Мосбирже 133 млрд рублей

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции «Лукойла» (15%), «Газпрома» (13%), «Роснефти» (6%) и «Яндекса» Второй месяц лета стал максимальным по спросу на акции в 2024 году, объем вложений частных инвесторов составил 132,7 млрд рублей, говорится в сообщении Мосбиржи.

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