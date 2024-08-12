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СВИБЛОВО

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Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...
  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...

Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Hасположен единый пункт отбора в Москве на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Российский телеведущий Владимир Соловьев сегодня побывал в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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