Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Hасположен единый пункт отбора в Москве на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Российский телеведущий Владимир Соловьев сегодня побывал в Едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве, как сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».