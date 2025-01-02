Ида Галич обручилась со своим возлюбленным Олегом Ледвичем

Ида Галич выходит замуж за Олега Ледвича. Об этом 34-летняя блогерша сообщила в своих соцсетях. Она рассказала, что стала невестой еще в 2024 году: 34-летний возлюбленный сделал ей предложение во время поездки в ОАЭ.