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Ида Галич обручилась со своим возлюбленным Олегом Ледвичем

Ида Галич обручилась со своим возлюбленным Олегом Ледвичем

Ида Галич выходит замуж за Олега Ледвича. Об этом 34-летняя блогерша сообщила в своих соцсетях. Она рассказала, что стала невестой еще в 2024 году: 34-летний возлюбленный сделал ей предложение во время поездки в ОАЭ.

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