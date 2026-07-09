Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 532 подписчика

Врач рассказала, какие фрукты не стоит есть тем, у кого аллергия на берёзу

Врач рассказала, какие фрукты не стоит есть тем, у кого аллергия на берёзу

Черешня, персики, абрикосы и яблоки могут вызвать аллергию у людей с реакцией на пыльцу березы.Черешня, абрикосы, персики, а также яблоки и орехи могут спровоцировать летом обострение у людей с аллергией на пыльцу березы, тогда как у тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии