Врач рассказала, какие фрукты не стоит есть тем, у кого аллергия на берёзу

Черешня, персики, абрикосы и яблоки могут вызвать аллергию у людей с реакцией на пыльцу березы.Черешня, абрикосы, персики, а также яблоки и орехи могут спровоцировать летом обострение у людей с аллергией на пыльцу березы, тогда как у тех, кто чувствителен к амброзии и полыни, чаще проявляется реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки.