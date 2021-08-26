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    Госслужащие, бл...!!! Коррупция на всех уровнях. Спасибо многократному гаранту, его "вертикаль" работает исправно...Налоговики попали...
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    Это точно.92 процента мести…

Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам

Граница на замке: о запрете на въезд иностранцам-русофобам

Русофоб Куат Ахметов. Как определить русофоба Инициатором закрытия границ для русофобов выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

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