Русофоб Куат Ахметов. Как определить русофоба Инициатором закрытия границ для русофобов выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Русофоб Куат Ахметов. Как определить русофоба Инициатором закрытия границ для русофобов выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
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