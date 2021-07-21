Карпин, Бердыев и Кунтц – в шорт-листе РФС, новый девиз Олимпийских игр, «Милуоки» и Яннис взяли титул в НБА, гол Кокорина, Бэйл остается в «Реале» и другие новости утра

Привет, друзья! Среда непременно должна побаловать каждого из вас какими-нибудь крутыми новостями – будьте уверены ;) А пока – вспоминаем главные новости за вторник в нашем утреннем дайджесте.
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