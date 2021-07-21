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  • Ruslan Zakirov
    Конечно у Ростова с вами прекрасные отношения. Куда им еще-то деваться? У них за спиной нет ни госкомпании, и богатог...Два серебра в бас...
  • Максим Комаров
    Да иди ты в пилотку, говорил же уже.Два серебра в бас...
  • Максим Комаров
    Возможно, Челси не был готов выкупать Халка у бразильских бандитов. Ну и Мендеш тогда заруливал у нас в клубе. А это ...Два серебра в бас...

Карпин, Бердыев и Кунтц – в шорт-листе РФС, новый девиз Олимпийских игр, «Милуоки» и Яннис взяли титул в НБА, гол Кокорина, Бэйл остается в «Реале» и другие новости утра

Карпин, Бердыев и Кунтц – в шорт-листе РФС, новый девиз Олимпийских игр, «Милуоки» и Яннис взяли титул в НБА, гол Кокорина, Бэйл остается в «Реале» и другие новости утра

Привет, друзья! Среда непременно должна побаловать каждого из вас какими-нибудь крутыми новостями – будьте уверены ;)  А пока – вспоминаем главные новости за вторник в нашем утреннем дайджесте.

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Ruslan Zakirov
Тина совсем дура или не следит за своей поляной? "Канделаки об АПЛ и Ла Лиге: «Имиджевые покупки. До сих пор не услышали, что это успешный бизнес-кейс»" Многие клубы откупали покупки игроков сразу же только за счет продажи одних футболок. Самый большой показатель - покупка Ибрагимовича. МЮ меньше чем за неделю на продаже футболок с его именем отбил все затраты на трансфер.
Лена Мисько
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе проведет сезон-2021/22 в составе екатеринбургского «Урала» на правах аренды. Соглашение не предусматривает право выкупа. 18-летний хавбек, ранее выступавший в тбилисском «Динамо», в начале июля подписал пятилетний контракт с бело-голубыми.
кузнецов владимир
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Такое решение было принято на сессии МОК, сообщает Inside the Games. Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдёт в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее. Напомним, в 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году — в Лос-Анджелесе (США).
Лена Мисько
дожить бы
Лена Мисько
Решение приняли на сессии Международного олимпийского комитета. Брисбен был единственным претендентом, так как комиссия пришла к выводу, что конкурентов у него нет.
Лена Мисько
Скоро отомрет это мероприятие 👆
кузнецов владимир
С чего бы вдруг. Измениться но не отомрет
Лена Мисько
потому что желающих принимать ОИ нет
кузнецов владимир
как это нет. уже на 12 лет вперед все расписано. у всех бы так желающих не было
Лена Мисько
вот же написано: Брисбен был единственным претендентом
Лена Мисько
Вест Хэм возобновил переговоры по Кралу и снова заинтересован в чехе При этом отмечается,что (http://mobile.twitter.com/WestHamViews_/status/1417760920474988544) английский клуб надеется снизить цену до 20🍋
Лена Мисько
раз такое дело, за 20 надо отдавать не думая
Лена Мисько
«Краснодар» и «Андерлехт» согласовали трансфер Кристоффера Олссона. Полузащитник сборной Швеции продолжит карьеру в Бельгии.
Лена Мисько
Назначены арбитры на матчи первого тура РПЛ. На игру «Рубин» — «Спартак» назначен Владислав Безбородов.
Лена Мисько
Кто будет жаловаться, мы или Слуцкий?
Лена Мисько
вот не понимаю зачем ставить два матча на одно время? не то чтобы я собиралась смотреть Локо, но всё же
Лена Мисько
у Безбородова проблемы же сейчас огромные, точнее у его жены *** У Стаса Пьехи — конфликт с соседями. На днях бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова рассказала, что в коттеджном поселке под Петербургом ее сын поссорился с соседским мальчиком — сыном арбитра Владислава Безбородова — и проткнул карандашом надувной бассейн. После этого на участок Горчаковой пришла супруга Безбородова и напала на ребенка и его бабушку. По словам экс-жены певца, у ее матери теперь не сгибается рука, а ребенок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом грудной клетки и бедра. И вот появилось видео конфликта, где Безбородова объясняет на камеру свои действия и жестко высказывается по отношению к матери Горчаковой. «Не ударила, а схватила рукой и швырнула его на пол. Бабушку вообще надо было убить» Следователи уже начали проверку. @tv360
Лена Мисько
Прокуратура Ленинградской области поставила на контроль ситуацию с избиением семилетнего сына певца Стаса Пьехи в Рощино, сообщает источник телеканала 78. У ребенка - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы левого бедра и грудной клетки слева. (https://www.znak.com/2021-07-21/v_lenoblasti_izbili_7_letnego_syna_stasa_pehi_proizoshedshem_zainteresovalas_prokuratura) Установлено, что нападавшей является Ирина Безбородова, предположительно, супруга футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщине грозит уголовная ответственность за умышленное причинении тяжкого вреда здоровью. Ей может грозить до 8 лет лишения свободы.
Лена Мисько
весёлый такой поселок... богемный ...
Лена Мисько
надо нормальный бассейн копать, а не надувной.)) Проблем бы меньше было
Максим Комаров
Рощино - хорошее место. Жить там комфортно. Экология, красота, да и инфраструктура развита. Земля там очень дорогая. Но элитной застройки я там не встречал. Единичные варианты, не сплошняком.
Максим Комаров
Копают - пруд, бассейн строят. Это довольно таки непростой и дорогой процесс. У меня сосед строил дважды. Заливали котлован бетоном, кубов 90. Но не соблюли технологию, допустили температурные разрывы - через год бетон треснул. Разобрали - вывезли! Залили по новой. Прораб был предупреждён, что в случае повторения неудачи будет сам залит бетоном в котловане. Потом отделка, оборудование. В общем, золотой он! Для обогрева нужен газ, электричество разорит. Сверху он построил павильон, соединил с баней. Получилось очень круто! Жаль, что это все достаточно быстро сгорело. Сосед расстраивался недолго, т.к., в скором времени его посадили. Се ля ви!
Лена Мисько
типа нашего Кратово
Лена Мисько
значит пруд бы выкопал... рыбки/лебеди *** ждем шоу у Малахова и расчленить, конечно же...
Максим Комаров
Да, караси там, мухи и лягушки
Лена Мисько
На первый домашний матч «Спартака» попадут всего лишь 500 болельщиков🔥 Матч 3 тура Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» смогут посетить только 500 фанатов. Об этом сообщает российская пресса. У журналистов появился в распоряжении соответствующий документ. Роспотребнадзор ответил на запрос «Спартака» о разрешенном числе болельщиков на «Открытие Арене». Ведомство сообщило, что всего лишь 500 человек смогут присутствовать на стадионе. При этом отмечается, что московский клуб должен создать идеальные санитарные условия, чтобы избежать распространения коронавируса. Источник: "football24.ru"
Лена Мисько
⚡️Стадион ЦСКА включен в реестр COVID-free зон. Об этом Sport24 сообщил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян. Теперь красно-синие спокойно могут заполнять стадион, пуская болельщиков по QR-кодам. О том, что это разрешено указом мэра Москвы, писалось ранее.
Лена Мисько
и нас включили) ❗️Стадион «Открытие банк арена» вошёл в реестр COVID-free зон, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Антона Фетисова
Лена Мисько
Спортивный объектив, [21.07.21 13:26] Ситуация с допуском болельщиков на трибуны в новом сезоне РПЛ по-прежнему остается непонятной. Сегодня утром стало известно, Роспотребнадзор согласовал «Спартаку (https://t.me/registaJournalista/2105)» на первый домашний матч вместимость всего 500 человек. Первая игра РПЛ на «Открытие Арене» запланирована у красно-белых на 7 августа. При этом тремя днями ранее команда на своем поле встретится с «Бенфикой (https://t.me/pressbox/6312)» в квалификации Лиги чемпионов и поддержка трибун может стать решающим фактором в противостоянии. В то же время сообщается, что ЦСКА, который сыграет дома уже в первом туре с «Уфой», договорился заполнить стадион на (https://t.me/mxmfridman/684) 50 процентов. Таким образом, армейцы рассчитывают, что игру смогут посетить около 15 тысяч человек и продают билеты в обычном режиме. Такой парадокс уже объяснили — ЦСКА сумел добиться, чтобы «ВЭБ Арену» внесли в список (https://t.me/cskavbp/574) COVID-free зон. Стадион станет большой «чистой зоной» и благодаря системе QR-кодов сможет даже увеличивать посещаемость. Позже появилась информация, что о включении «Открытие Арены» в реестр зон свободных от коронавируса договорился и «Спартак (https://t.me/razdevalkainside/4693)». Так утверждает медиадиректор клуба Антон Фетисов. Как мы уже писали вчера, у руководства РПЛ на сегодняшний день нет четкой позиции (https://t.me/objsport/670) по вопросу допуска болельщиков на стадионы. По словам Сергея Прядкина, клубы должны согласовывать вместимость с региональными органами власти, исходя из эпидемиологической обстановки.
Лена Мисько
расстроилась ((( *** Глушенков уходит в аренду в «Крылья Советов». Уже прибыл в расположение клуба.
сергей озеров
Глушенкову надо играть,пусть будут Крылья,больше возможностей проявить себя.Все лучше Сп-2
Лена Мисько
жаль что не у нас... Осинькин раскроет нам футболиста?
сергей озеров
Не знаю, парень молодой,21 год, должен прибавить...в 24 будет играть в основе Спартака.)
Лена Мисько
Роспотребнадзор Татарстана запретил присутствие зрителей на матче РПЛ «Рубин» - «Спартак». В данный момент все зависит от региональных властей, если им не удасться поменять решение, то игра пройдёт без зрителей. Вопрос должен решиться сегодня вечером.
Лена Мисько
За трое суток объявить что без зрителей это позор! Много людей выезд планировали, купили билеты на матч, самолёт, поезд, гостиницы.....
Лена Мисько
❗️Илья Бородин, чемпион Европы по плаванию, пропустит Олимпийские игры в Токио из-за положительного теста на коронавирус - РИА Новости.
Лена Мисько
БЛИН!!!! ((( *** ❗️Исходя из новостей от ФК Спартак - футбол в Москве при пустых трибунах: в соответствии с Постановлением № 18 главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней. Ранее в наш клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок. По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена.
Лена Мисько
Не совсем понимаю логику. В рестораны можно, в кафе можно, в кино можно, в театры можно.... в вагоны метро можно.... в автобусы можно. На стадионы нельзя. Даже с qr-кодом. Хоть обвакцинируйся. Нельзя и все тут. Как это работает??? !!!
кузнецов владимир
Французский специалист Лоран Блан может стать новым главным тренером сборной России, об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, в данный момент РФС ведет переговоры с Бланом. В данный момент Блан работает на ближнем Востоке, где тренирует клуб «Эр-Райан». Также источник утверждает, что на пост тренера сборной претендовал и бывший тренер «Ромы» Фонсека, но еще в самом начале выбора кандидатов этот вариант отпал.
Лена Мисько
85-90%, а не 70% населения должно быть вакцинировано в Каталонии для достижения группового иммунитета от SARS-CoV-2, - эту коррективу придётся сделать из-за более заразного индийского штамма, заявила доктор Кармен Кабесас, технический руководитель минздрава Каталонии, секретарь по делам здравоохранения региона. Она отметила, что цель-максимум каталонского минздрава - вакцинировать всех жителей Каталонии, кого можно, но минимумы придётся повысить. El Periódico (https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20210721/variante-delta-obliga-subir-inmunidad-11928406)
Лена Мисько
Барселоне тоже не светит играть при полных трибунах
Лена Мисько
🔥Немного позитива от «Рубина» Леонид Слуцкий – Рубин СуперГуд «Казань – топ! Лучший город! Идеальное место на планете!» ©️ Леонид Слуцкий http://youtu.be/5trO3RoO9iY
Лена Мисько
жаль видео не могу приложить... *** Социальная притча из США. Парень сделал предложение девушке на глазах всего стадиона, а она отказалась. / Конфуз произошёл 15 июля в Вустере, штат Массачусетс, во время бейсбольного матча. Некий хлопец по всей форме упал на колено и протянул возлюбленной кольцо, но та под крики «Say yes!» и «Oh my god!» закрыла лицо руками, замотала головой и убежала. Ролик стал вирусным в американском интернете и мнения публики по поводу его достоверности разделились. Часть присутствовавших при сцене людей уверяют, что это постановка, другие божатся, что всё было вполне натурально. / Как бы то ни было, поучительный эффект этого видео нельзя недооценить. Прежде чем делать жиганский жест при всей толпе, подумай как следует, хорошо ли ты уже знаешь свою подругу и не будет ли для неё стрессом такой перфоманс. А ещё подумай о том, надо ли тебе вообще идти в ЗАГС.
Лена Мисько
⚡️⚡️⚡️ Чемпион Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом Илья Бородин сдал положительный тест на сборе во Владивостоке. Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию: «Искренне жаль, что Илья Бородин вынужден пропустить Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Желаю ему здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для команды и спортивное несчастье для самого Ильи. Вместе с тем, расстраивает, что предпринятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки команды во Владивостоке не дали необходимого результата. Хотя мы неоднократно это обсуждали со всеми нашими коллегами».
Лена Мисько
Шнуров с RTVI накануне Олимпийских игр 2021 в новом фильме-расследовании https://www.youtube.com/watch?v=8qGBkSI10vc показал, как Мутко пытался выйти сухим из воды после допингового скандала. Спойлер: именно из-за этого Россия не может больше участвовать в Олимпиаде под своим флагом. Кстати, Олимпиада уже завтра.
Лена Мисько
«Она - истеричка»: Владислав Безбородов нелестно отозвался о жене, напавшей на сына Стаса Пьехи www.spb.kp.ru
Лена Мисько
- Она - истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома - тем более, - сказал по телефону «КП» - Петербург» Владислав Безбородов. Читайте на WWW.SPB.KP.RU: https://www.spb.kp.ru/daily/28307/4447606/
сергей озеров
Показал жене красную карточку?
Лена Мисько
похоже на то
Лена Мисько
Шикарная афиша драфта расширения «Сиэтла». Клуб собирается покорять в дебютном сезоне мощью обороны. Пишут, что отказались брать Тарасенко (https://twitter.com/frank_seravalli/status/1417865897948205063?s=20), не договорились с Ландескугом (но еще не вечер), зато возьмут Данна и Джиордано, а у «Тампы» заберут Гурда. Посмотрите, как мощны их лапищи на синей линии. Какое-то невероятное ТВ шоу, которое мы вроде так долго ждали, но кто-то слил серию, и теперь мы дружно читаем спойлеры в твиттере и телеграме. Там движуха идет буквально каждую минуту, а ведь до начала еще много часов.
Лена Мисько
«Монако» предложил ЦСКА за трансфер Николы Влашича 30 миллионов евро с учетом бонусов. Об этом сообщает (https://twitter.com/RudyGaletti/status/1417888057802567680) итальянский журналист Руди Галетти.
Лена Мисько
Защитник «Рубина» Карл Старфельт перешел в «Селтик».
Лена Мисько
Нападающий «Спартака» Кутателадзе перестал считаться легионером в РПЛ Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе перестал (https://m.rfs.ru/news/214020) считаться легионером в российских лигах. В начале июля 20-летний футболист, родившийся в Грузии, получил российский паспорт. Сегодня РФС принял решение не считать Кутателадзе легионером. В минувшем сезоне Кутателадзе провел 4 матча за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ и не отметился результативными действиями. В молодежном первенстве России он принял участие в 41 игре, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Футболист провел 4 матча за сборную Грузии U17.
Лена Мисько
Регионам на развитие инфраструктуры выделят ₽500 млрд, узнал РБК. В Минфине сообщили, что деньги распланировали по «численности населения» регионов Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/21/07/2021/60f7eae49a79475c12931657?from=from_main_3 РБК (https://www.rbc.ru/economics/21/07/2021/60f7eae49a79475c12931657?from=from_main_3) Какие регионы получат миллиарды рублей на инфраструктуру. Инфографика Регионам на развитие инфраструктуры выделят ₽500 млрд, узнал РБК. Лидером по кредитам стала Москва более чем с ₽80 млрд, не получит ничего Мордовия.
Лена Мисько
Есть 2 инстанции, которые могут регламентировать посещаемость свыше / 1. Региональные власти. В данном случае - мэрия Москвы 2. Роспотребнадзор. В данном случае региональное его (московское) подразделение. / Мэрия Москвы, согласно указу от 22.06.21, допускает вариант с 500 болельщиками + все остальные по QR кодам, сколько будет / Но Роспотребнадзор руководствуется сложной формулировкой в постановлении главного санитарного врача России от 7.07.21г., согласно которой для посещения спортивных мероприятий нужно высчитывать каждую неделю офигенно сложную формулу из количества больных, динамики количества заболевших, скорости распространения ковида, тестов ПЦР и количества жителей региона. По данной формуле мы набираем только 500 человек. На данную неделю
Лена Мисько
❗️ Зрители в 1-м туре РПЛ 🤔 В Москве – не больше 500, в Самаре пустят 12 тысяч, «Урал» не продает билеты из-за новой ковид-волны: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2945936.html?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-07-21
Лена Мисько
Пиво и российский футбол. Сколько денег получат клубы, если осенью власти снимут 16-летний запрет? Исследование, которое вы прочтете до конца: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/2945034.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-20
Лена Мисько
⚡️ «Зенит» отдал Шамкина в аренду «Балтике» до конца сезона Удачи! https://www.sports.ru/football/1099322952.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-21
Лена Мисько
🙌 В «Химках» хотят добиться увеличения квоты болельщиков на матче с «Зенитом» 😉 Готовы проиграть и при своих фанатах: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zenitsp/2945839.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-07-21

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