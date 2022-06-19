Бондарчук призналась, что посмотрела интимное видео от мужа в присутствии известной певицы

Телеведущая Светлана Бондарчук призналась в эфире YouTube-шоу "Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом", что посмотрела интимное видео от мужа дизайнера Сергея Харченко в присутствии знаменитой певицы, имя которой она не стала называть.