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Бондарчук призналась, что посмотрела интимное видео от мужа в присутствии известной певицы

Бондарчук призналась, что посмотрела интимное видео от мужа в присутствии известной певицы

Телеведущая Светлана Бондарчук призналась в эфире YouTube-шоу "Про секс со Светой Бондарчук и Владиславом Лисовцом", что посмотрела интимное видео от мужа дизайнера Сергея Харченко в присутствии знаменитой певицы, имя которой она не стала называть.

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