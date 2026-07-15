Арбитраж поставил точку в споре о единственном частном кладбище России

Суд в Челябинской области встал на сторону инвестора, отклонив претензии прокуратуры.В Челябинской области завершился резонансный судебный процесс, итогом которого стал полный отказ в удовлетворении иска региональной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии