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Царьград

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Арбитраж поставил точку в споре о единственном частном кладбище России

Арбитраж поставил точку в споре о единственном частном кладбище России

Суд в Челябинской области встал на сторону инвестора, отклонив претензии прокуратуры.В Челябинской области завершился резонансный судебный процесс, итогом которого стал полный отказ в удовлетворении иска региональной прокуратуры.

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