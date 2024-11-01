Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозо...

Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозом на текущий кварталПредпосылки для снижения выручки Intel в третьем квартале обсуждались аналитиками задолго до публикации квартального отчёта, и появления соответствующей документации подтвердило данные опасения.
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