Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозо...

Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозом на текущий кварталПредпосылки для снижения выручки Intel в третьем квартале обсуждались аналитиками задолго до публикации квартального отчёта, и появления соответствующей документации подтвердило данные опасения.