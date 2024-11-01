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Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозо...

Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозо...

Intel продемонстрировала снижение выручки, но порадовала инвесторов прогнозом на текущий кварталПредпосылки для снижения выручки Intel в третьем квартале обсуждались аналитиками задолго до публикации квартального отчёта, и появления соответствующей документации подтвердило данные опасения.

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