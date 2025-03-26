Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В США призвали проукраинских протестующих отправиться воевать на Украину

В США призвали проукраинских протестующих отправиться воевать на Украину

Проукраинские активисты, которые донимали вице-президента США Джей Ди Вэнса и напугали его маленькую дочь во время прогулки, должны отправиться воевать на Украину, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

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