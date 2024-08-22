Лизинг жилья с правом выкупа: что это и как работает?

Лизинг жилья с правом выкупа становится всё более популярным. Эксперт рынка недвижимости Сочи Юлия Усачёва рассказала про особенности этой схемы, её преимущества и недостатки, а также перспективы после отмены льготной ипотеки: «Лизинг жилья — это один из способов приобретения недвижимости, который становится всё более востребованным на фоне изменений в ипотечном кредитовании.