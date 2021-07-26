Олимпиада-2020. Настольный теннис. Михайлова уступила во втором круге

Россиянка Полина Михайлова уступила во втором круге олимпийского турнира по настольному теннису. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Настольный теннис Женщины Второй круг Полина Михайлова (Россия) – Лю Цзя (Австрия) – 3:4 (11:8, 11:7, 8:11, 5:11, 6:11, 11:8, 5:11).
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