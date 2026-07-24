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Парламентская газета

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Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября

Черногория введет визы для россиян и белорусов с 1 ноября

Граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября 2026 года. Об этом говорится в поправках к положению о визовом режиме, утвержденных правительством Черногории, сообщил ТАСС 24 июля.

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