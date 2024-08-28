КНР и РЖД связывают три буквы — СМП. Арктический экспресс принял эстафету у китайских моряков и повёл по железным дорогам России контейнеры с Севморпути

«Российские железные дороги» запустили регулярный сервис «Арктический экспресс №1», который свяжет Архангельск и основные порты Китая (Шанхай и Нинбо) по Северному морскому пути, и откроет путь товарам из Поднебесной во всех регионах России.
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