Больницу курганского округа возглавил врач из Екатеринбурга

Александр Савин назначен главврачом межрайонной больницы №7 в Шумихе Курганской области. Савин успешно прошел испытательный срок в должности исполняющего обязанности главврача, сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.
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