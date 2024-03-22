"Это ничем не оправданное варварство и жестокость" - Головченко о теракте в Подмосковье

Премьер-министр Роман Головченко от имени правительства Беларуси выразил соболезнования руководству России и братскому российскому народу, всем родным, близким, семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в чудовищном террористическом акте в концертном зале "Крокус Сити Холл".
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