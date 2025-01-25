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Польша хочет «защитить» всю Европу от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором

Польша хочет «защитить» всю Европу от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором

Польша хочет «защитить» всю Европу от российских ракет «Циркон» шестиметровым забором Юлия СоколоваШестиметровое ограждение, установленное польскими властями на границе с Белоруссией, рассматривается как ключевая защита от возможного удара российских ракет «Циркон».

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