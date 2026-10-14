В сентябре показатель потребления спиртных напитков в Российской Федерации опустился до отметки 7,47 литра в расчете на одного жителя, обновив исторический минимум с 1996 года, о чем свидетельствуют статистические сведения, проанализированные РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эстония закроет г...
- Эстония закроет г...
- В СПЧ прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым