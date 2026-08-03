Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в "Чёрном дельфине"

Бывший политик требует "нормальные условия" работы. Пока он находится в штрафном изоляторе.Отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима ИК-6 "Черный дельфин" в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку.
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