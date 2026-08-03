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Царьград

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Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в "Чёрном дельфине"

Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков объявил голодовку в "Чёрном дельфине"

Бывший политик требует "нормальные условия" работы. Пока он находится в штрафном изоляторе.Отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима ИК-6 "Черный дельфин" в Оренбургской области бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку.

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Комментарии
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АЗ
Алексей Загребаев
объявил голодовку 😱 нет проблем - ежедневные витаминные клизмы три раза вдень творят чудеса 🤣 ...... или беспрекословное подчинение порядкам без истерик или принудительное питание ... на выбор.........
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1 м.