Президент подписал указ о передаче 100% долей тимашевского производителя упаковки из гофрокартона «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» под временное управление ООО «Управляющая компания «ЦЕНТР КАПИТАЛ».
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