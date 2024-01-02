В токийском аэропорту после столкновения загорелся самолет

Наступление нового года для жителей страны восходящего солнца оказалось непростым: сначала произошло землетрясение, вызвавшее цунами, а сейчас стало известно о возгорании самолета Japan Airlines в токийском аэропорту Ханэда.
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