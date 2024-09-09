Полковник Насонов раскрыл, почему вторжение в Курскую область станет концом Зеленского

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Авторитет главаря киевского режима Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область стремительно падает, если выяснится, что он не соблюдал рекомендации Запада, его политическая карьера рухнет.
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