Партнером компании станет американский производитель Key Tronic TP-Link договорилась с американской компанией Key Tronic Corporation о сборке маршрутизаторов Wi-Fi 8 на территории США.
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