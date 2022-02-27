Медвежий угол

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Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00

Делегация России будет ждать решения Киева по встрече в Гомеле до 15:00

Москва предупредила Киев, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом военной операции, приостанавливаться в связи с переговорами не будуту Зеленского был шанс на мир в его стране, но он его не использовал.

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