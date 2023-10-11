Анализ крови людей, доживших до 100 лет, раскрыл секрет долголетия

Ученые продолжают выяснять причины долголетия: только ли все дело в наследственности? Они активно изучают образ жизни, особенности питания и психики людей, доживших до преклонного возраста, и анализируют, в чем же основные отличия долгожителей от тех, кто не смог дотянуть до 80-90-летия.