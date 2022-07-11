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Падение турпотока в Калининградской области оценили от 10 до 30 %

Падение турпотока в Калининградской области оценили от 10 до 30 %

Фото rugradПадение туристического потока в Калининградской области составило от 10 до 30 %. Такую оценку озвучила в интервью радиостанции «Балтик Плюс» генеральный директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко.

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