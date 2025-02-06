Для строительства нового моста в Вязьме привлекут около 60 специалистов

Министр транспорта и дорожного хозяйства поручил усилить интенсивность работ В Вязьму для работ на строительной площадке нового моста на месте рухнувшего путепровода в ближайшее время прибудет около 60 специалистов.
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