Житель Селидово рассказал о притеснениях со стороны ВСУ и эвакуации из города

Житель Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Коваленко рассказал «Известиям» об эвакуации из города, хорошем отношении военнослужащих ВС РФ и притеснениях со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) за использование русского языка.