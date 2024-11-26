«Единая Россия» проведет на Ямале Декаду приёмов граждан

С 1 по 10 декабря в Штабе общественной поддержки «Единой России» Ямала и Местных общественных приёмных пройдут приёмы граждан, приуроченные к 23-летию со дня создания Партии На вопросы ямальцев ответят сенаторы РФ, депутаты всех уровней, главы муниципалитетов, региональные координаторы партийных проектов, представители организаций-партнеров, среди которых представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, Ассоциация юристов России, Социального фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования, управления Роспотребнадзора по ЯНАО и другие.