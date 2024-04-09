Паводковая драма в Орске как фарс: как ответственность за катастрофу на мышей перекладывают

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Ed

История с дамбами - вопиющее распиздяйство власть предержащих и дико раздражает, как ЦТ бодренько описывает как рядовое население живет и преодолевает наплывшие с водой трудности, хотя местную администрацию нужно скопом и на нары за феноменальную неспособность выполнять свои обязанности регулярно, а не в режиме ЧП. Дамбы скопом не рушатся, если их сооружение не ведется с целью обогащения строителя только, но еще, как малая добавочка, должны выполнять свою функцию удержания воды. А для этого еще нужны гидрологи и геодезисты и другие спецы с зарплатой позволяющей хотя бы выжить от одного ЧП до другого!