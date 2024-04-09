Недавние паводки на Урале выявили не только некомпетентность местных властей и застройщиков, но и их циничное поведение по отношению к пострадавшим.
Паводковая драма в Орске как фарс: как ответственность за катастрофу на мышей перекладывают
Комментарии
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E
Ed
История с дамбами - вопиющее распиздяйство власть предержащих и дико раздражает, как ЦТ бодренько описывает как рядовое население живет и преодолевает наплывшие с водой трудности, хотя местную администрацию нужно скопом и на нары за феноменальную неспособность выполнять свои обязанности регулярно, а не в режиме ЧП. Дамбы скопом не рушатся, если их сооружение не ведется с целью обогащения строителя только, но еще, как малая добавочка, должны выполнять свою функцию удержания воды. А для этого еще нужны гидрологи и геодезисты и другие спецы с зарплатой позволяющей хотя бы выжить от одного ЧП до другого!
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17 час.
Николай Галыгин
К сожалению,все земляные плотины имеют один большой минус. через них идет фильтрация воды,которая вымывает тело плотины. Для уменьшения этого явления в верхнем и нижнем бьефе делают обратные фильтры из камня различных фракций,кроме того в плотине делается водонепроницаемое /условно/ядро из глины для понижения кривой депрессии,бетонируется откос верхнего бьефа. За качеством укладки ядра плотины должна следить лаборатория. Прорыв очевидно произошел в месте отсутствия берегоукрепления откоса. Здесь вероятен и человеческий фактор,когда камень фильтров растаскивается людьми для своих нужд. К сожалению такие факты бывали и у нас на плотине Горьковской ГЭС. Для этого и нужен надзор эксплуатирующей организации,которая несет и затраты на восстановление.
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7 час.
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