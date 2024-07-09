Reuters: Boeing компании United Airlines потерял колесо при взлёте в Лос-Анджелесе Boeing 757-200. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nordroden Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines потерял колесо при взлёте в аэропорту Лос-Анджелеса.
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