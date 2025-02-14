«Живой Нострадамус» предсказал в 2025 году новую опасность: её спровоцируют дипфейки политиков и артистов

В 2025-м искусственный интеллект может выйти из-под контроля.Бразильский провидец Атос Саломе, в своё время предсказавший пандемию COVID-19, кончину Елизаветы II и масштабный сбой в Microsoft, предупредил о новой угрозе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии