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«Живой Нострадамус» предсказал в 2025 году новую опасность: её спровоцируют дипфейки политиков и артистов

«Живой Нострадамус» предсказал в 2025 году новую опасность: её спровоцируют дипфейки политиков и артистов

В 2025-м искусственный интеллект может выйти из-под контроля.Бразильский провидец Атос Саломе, в своё время предсказавший пандемию COVID-19, кончину Елизаветы II и масштабный сбой в Microsoft, предупредил о новой угрозе.

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