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Осенний призыв - 2024: Депутат рассказал о приоритете бумажных повесток

Осенний призыв - 2024: Депутат рассказал о приоритете бумажных повесток

Основанием для призыва на срочную военную службу этой осенью будут являться бумажные повестки. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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