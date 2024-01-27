Здоровье Симоновой вне угрозы: фигуристку выписали из больницы

Фигуристке Марии Симоновой ничего не угрожает – ее уже выписали из больницы. Причиной госпитализации стало падение – на выступлениях в короткой программе на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) партнер спортсменки не справился с поддержкой и уронил ее на лед.