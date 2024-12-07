📹⚡️Российский FPV-дрон ВТ-40 успешно поражает танк ВСУ на одном из операционных направлений в верхнюю лобовую деталь.
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📹⚡️Российский FPV-дрон ВТ-40 успешно поражает танк ВСУ на одном из операционных направлений в верхнюю лобовую деталь.