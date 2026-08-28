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Трамп хочет, чтобы его именем назвали объект на Луне

Трамп хочет, чтобы его именем назвали объект на Луне

Mark Schiefelbein/AP/TASS Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет назвать своим именем один из объектов на Луне.

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