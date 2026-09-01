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Регионы России

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TP-Link представила первые в мире устройства с поддержкой Wi-Fi 8

TP-Link представила первые в мире устройства с поддержкой Wi-Fi 8

Компания TP-Link анонсировала свои первые потребительские устройства с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 8: маршрутизатор Archer 9 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra.

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