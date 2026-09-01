TP-Link представила первые в мире устройства с поддержкой Wi-Fi 8

Компания TP-Link анонсировала свои первые потребительские устройства с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 8: маршрутизатор Archer 9 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Демократы показыв...
- В Харькове произо...
- Правительство РФ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым