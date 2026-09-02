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Мнение: «Русский язык для украинцев не менее родной, чем украинский», – Роман Травин

Мнение: «Русский язык для украинцев не менее родной, чем украинский», – Роман Травин

Политолог, руководитель проекта «Открытая аналитика» Роман Травин в программе «Мнение» прокомментировал заявление уполномоченной по защите государственного языка на Украине Елены Ивановской о том, что за общение на русском языке в школьных чатах украинцам грозит штраф до 12 тысяч гривен.

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