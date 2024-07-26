На трассе в Тамбовской области столкнулись пять автомобилей

ДТП произошло на 378 км автотрассы "Р-22 Каспий". Столкнулись пять автомобилей. Как сообщает телеграм-канал "Полоса безопасности Тамбов", один из водителей не успел отреагировать на торможение ехавших впереди автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии