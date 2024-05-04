Земля-снежок

Есть интересная, но очень спорная гипотеза о причинах Кембрийского взрыва. Если кто-то не знает, Кембрийский взрыв - это период, длившийся примерно 541 миллион лет назад, когда появилось большинство современных видов животных.
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