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Царьград

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Роспотребнадзор выявил вспышку сальмонеллеза в детском саду Калининграда

Роспотребнадзор выявил вспышку сальмонеллеза в детском саду Калининграда

В детском саду №76 Калининграда управление Роспотребнадзора зафиксировало вспышку сальмонеллеза. Заболели 12 детей, 9 из которых госпитализированы.

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