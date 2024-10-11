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Петербургский дневник

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В семи районах Петербурга с 13 октября начнут ограничивать дорожное движение

В семи районах Петербурга с 13 октября начнут ограничивать дорожное движение

Об этом сообщили в ГАТИ В Адмиралтейском районе Петербурга с 15 октября по 29 мая ограничат движение транспорта по Лермонтовскому проспекту от набережной канала Грибоедова до проспекта Римского-Корсакова и по набережной канала Грибоедова у пересечения с Лермонтовским проспектом, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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