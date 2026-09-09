3rd Burning Man Attendee Dies En Route To Hospital Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A third person has died at this year's Burning Man Festival in the Nevada desert, according to the local sheriff's office.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым