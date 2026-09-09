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Zero Hedge

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3rd Burning Man Attendee Dies En Route To Hospital

3rd Burning Man Attendee Dies En Route To Hospital

3rd Burning Man Attendee Dies En Route To Hospital Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A third person has died at this year's Burning Man Festival in the Nevada desert, according to the local sheriff's office.

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