Вместо того, чтобы спасать Украину от неизбежного поражения, Запад продолжает подбадривать киевский режим к войне до последнего.
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