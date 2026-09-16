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Царьград

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Русских поразила странная болезнь. Все признаки налицо, а температуры нет. В чём опасность?

Русских поразила странная болезнь. Все признаки налицо, а температуры нет. В чём опасность?

Россию захлестнула волна необычной "осенней простуды". Соцсети переполнены жалобами на экстремальную боль в горле, которую сравнивают с "битым стеклом", и тотальный упадок сил.

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