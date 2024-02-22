Verge: в WhatsApp появились новые функции форматирования текста

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новые возможности для форматирования текста. Теперь в сообщениях можно структурировать, выделяя цитаты и используя другие виды форматирования текста, сообщает The Verge.
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