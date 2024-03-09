Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Такое представление, что у нас главы государства для того и существуют, чтобы разрушать, а не укреплять государство. ...Предательство ССС...
  • Владимир Негода
    все банально просто : победила Жадность  и воровство ! в наше время только жулье и побеждает , хорошим начинаниям  эт...Предательство ССС...
  • Lev Konov
    Ничего не нужно менять: гостиница Украина, м. Киевская - это достопримечательности Москвы... А вот государство Украин...Зимняя Москва с в...

История одного фото

История одного фото

Оказалось, что его автор — Олег Ионов, известный алматинский фотограф. Далее — с его слов: «В конце 80-х годов каток «Медео» был любимым тусовочным местом: туда возили туристов, там проводила выходные молодежь и всегда можно было увидеть кучу знакомых.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх