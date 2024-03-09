История одного фото

Оказалось, что его автор — Олег Ионов, известный алматинский фотограф. Далее — с его слов: «В конце 80-х годов каток «Медео» был любимым тусовочным местом: туда возили туристов, там проводила выходные молодежь и всегда можно было увидеть кучу знакомых.
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