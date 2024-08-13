В ЛНР рассказали о подлой маскировке ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) перемещаются в ЛНР на машинах скорой помощи в целях маскировки. Такой метод передвижения был замен на сватовско-кременском участке, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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